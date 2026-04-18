Promueven sitio “Qué Bonilla es Chihuahua” en cruceros de la capital

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Ciudadanos difunden plataforma digital con información turística y capacitaciones en línea.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Ciudadanos realizaron una jornada de promoción en distintos cruceros de la ciudad de Chihuahua para difundir la página web y redes sociales del proyecto “Qué Bonilla es Chihuahua”.

Durante la actividad, decenas de personas invitaron a la población a conocer los contenidos de la plataforma, enfocada en destacar los atractivos turísticos y culturales del estado, en un ambiente de convivencia y participación.

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La iniciativa también incluye la oferta de capacitaciones en línea sobre temas como manejo de redes sociales, marketing y otras herramientas digitales, dirigidas al público interesado en fortalecer habilidades prácticas.

La promoción busca acercar a la ciudadanía a los contenidos disponibles en la plataforma digital.

De acuerdo con los organizadores, estas acciones tienen como objetivo ampliar el alcance del proyecto mediante contacto directo con la población en puntos estratégicos de la ciudad.

Asimismo, se informó que el sitio web concentra información relacionada con actividades, recursos y opciones de formación accesibles de manera virtual.

La estrategia forma parte de una campaña de difusión en espacios públicos, con el propósito de incrementar la visibilidad de la plataforma y fomentar su uso entre distintos sectores de la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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