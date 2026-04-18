Encabeza Marco Bonilla festejo por el Día de las Madres en Parral

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El alcalde de Chihuahua participa en convivencia comunitaria e inaugura torneo deportivo.

Hidalgo del Parral, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, participó en un festejo con motivo del Día de las Madres en Hidalgo del Parral, donde convivió con familias y encabezó la inauguración de un torneo de tochito en la unidad deportiva Emiliano Zapata.

El evento reunió a habitantes de distintas colonias del sector, considerado de atención prioritaria, donde el edil destacó la importancia de fortalecer la convivencia social y promover actividades recreativas en espacios públicos.

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Durante su intervención, Bonilla reconoció el papel de las madres en la comunidad y resaltó la identidad histórica de Parral dentro del estado, al tiempo que hizo un llamado a mantener el esfuerzo colectivo ante los retos futuros.

“Es un gusto compartir con las familias parralenses y reconocer su aportación a la historia y desarrollo del estado”, expresó.

Como parte de la jornada, el alcalde realizó el primer lanzamiento de balón para dar inicio a un torneo de tochito con la participación de 12 equipos en categoría libre, con el objetivo de fomentar el deporte y la sana convivencia.

El funcionario destacó que este tipo de actividades forman parte de políticas públicas orientadas a la recuperación de espacios y al impulso de la actividad física como herramienta de cohesión social.

Asimismo, extendió la invitación a las familias parralenses para participar en los festejos organizados en la capital del estado con motivo del Día de las Madres.

En el marco de su visita, Bonilla sostuvo también un encuentro con medios locales, donde abordó temas relacionados con los desafíos actuales en el estado y las acciones implementadas desde el municipio de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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