Encabeza Isela Molina encuentro “Mujeres que transforman” para llamar a liderazgo activo en Juárez

La presidenta de CANACINTRA Juárez convocó a mujeres líderes a no normalizar el deterioro económico, social y urbano de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Delegación Ciudad Juárez, Isela Molina, encabezó el evento “Mujeres que transforman”, en el que se reunieron 100 mujeres líderes de los sectores industrial, empresarial y gubernamental, con el objetivo de reconocer su aportación al desarrollo local y llamar a una participación activa frente al deterioro que enfrenta la ciudad.

Durante su mensaje, Molina subrayó que el encuentro no fue fortuito, sino una señal de la responsabilidad que hoy enfrentan las mujeres en espacios de liderazgo, en un contexto marcado por crisis económica, social y urbana. Recordó que su llegada a la presidencia de CANACINTRA Juárez representó un hecho histórico, al convertirse en la primera mujer en encabezar el organismo en 76 años.

“La llegada de una mujer a un espacio donde nunca antes hubo una no es simbólica, es profundamente retadora”, expresó, al señalar que su gestión implicó tomar decisiones necesarias, aunque no siempre populares, enfrentando el proceso con preparación y convicción.

En su intervención, presentó un diagnóstico económico de la ciudad, al advertir que durante 2025 se perdieron más de 9 mil 500 empleos formales, y que desde 2023 la cifra supera los 60 mil empleos, además de la salida de más de 400 patrones, con la industria manufacturera de exportación como el sector más afectado. Alertó que, de mantenerse la tendencia, en 2026 podrían perderse entre 30 y 40 mil empleos adicionales.

Molina destacó que Ciudad Juárez genera alrededor del 60 por ciento del ingreso económico del estado, pero enfrenta rezagos graves en infraestructura, servicios básicos, planeación urbana y seguridad. Señaló que especialistas han advertido riesgos de corrupción en tres de cada cuatro obras públicas municipales, y recordó que la ciudad cerró 2025 con 930 homicidios y más de 24 mil viviendas abandonadas.

Asimismo, alertó sobre la crisis educativa en el suroriente de la ciudad, donde solo cuatro de cada diez niños acceden a preescolar y uno de cada cuatro jóvenes no concluye la preparatoria, en una zona que creció sin la planeación suficiente para garantizar servicios y oportunidades.

Ante este panorama, la presidenta de CANACINTRA hizo un llamado directo a las mujeres líderes y al sector productivo a no normalizar el deterioro, participar en la toma de decisiones, defender el empleo con responsabilidad, exigir planeación y rendición de cuentas, y no guardar silencio frente a los problemas estructurales de la ciudad.

“Este no es un momento de discursos, es un momento de decisiones”, enfatizó.

En el marco del evento, Molina recordó que ya fue emitida la convocatoria para presidir CANACINTRA Juárez, subrayando que se trata de un proceso democrático y abierto a las empresas afiliadas, y destacó la importancia de dar continuidad al liderazgo femenino dentro del organismo empresarial.

Finalmente, expresó su disposición de seguir contribuyendo al desarrollo de Ciudad Juárez desde cualquier espacio, al señalar que su compromiso con la ciudad trasciende cargos y periodos institucionales.

Con el evento “Mujeres que transforman”, Isela Molina refrendó su apuesta por el liderazgo femenino, la defensa del empleo, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible de Ciudad Juárez.

