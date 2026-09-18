Encabeza Alcalde entrega de mochilas en primaria de Riberas del Bravo

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Fueron beneficiados 777 estudiantes de ambos turnos en la Escuela Primaria Federal Paso del Norte.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó la entrega de mochilas con útiles escolares en la Escuela Primaria Federal Paso del Norte, ubicada en la etapa 8 del fraccionamiento Riberas del Bravo.

Durante el evento, el alcalde afirmó que las niñas y los niños no solo representan el futuro de Ciudad Juárez, sino también su presente, por lo que consideró necesario invertir desde ahora en su desarrollo educativo.

“Para mí son el presente y por eso se tiene que empezar a invertir todo lo que se requiera para nuestros niños”.

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La entrega se realizó en el plantel ubicado en la calle Rivera de Montalván, donde fueron beneficiados 777 estudiantes de los turnos matutino y vespertino.

Ortiz Orpinel explicó que, aunque la atención educativa corresponde principalmente a los gobiernos estatal y federal, el Municipio decidió intervenir porque los estudiantes son ciudadanos juarenses y sus necesidades no deben quedar detenidas por una discusión sobre facultades gubernamentales.

El alcalde informó que durante los últimos cinco años se han entregado más de 700 mil mochilas y paquetes de útiles escolares en distintos sectores de la ciudad, además de intervenciones para dignificar más de 700 planteles educativos.

Entre las acciones realizadas mencionó la construcción de domos, rehabilitación de aulas, canchas y otras obras en escuelas públicas de Ciudad Juárez.

Ortiz Orpinel señaló que estas políticas comenzaron durante la administración del Presidente Municipal con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, quien colocó a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el centro de las decisiones del Ayuntamiento.

El Presidente Municipal también agradeció el esfuerzo de madres y padres de familia para mantener a sus hijos dentro de las aulas, al considerar que la permanencia escolar ayuda a reducir riesgos para los menores y para la comunidad.

“No los suelten, agárrenlos de la mano”.

Durante el evento, la madre de familia Loida Hernández Ríos solicitó la reconstrucción de los baños del plantel y la entrega de bancas en mejores condiciones, debido a que las instalaciones son utilizadas diariamente por cerca de 800 alumnos.

En respuesta, Ortiz Orpinel asumió el compromiso de revisar ambas peticiones y coordinarlas con la Dirección General de Educación, con el objetivo de buscar que los apoyos lleguen con rapidez.

En representación de los estudiantes, Mateo Ramírez Fong agradeció al Gobierno Municipal la entrega de mochilas y útiles escolares, al señalar que los materiales les permitirán continuar sus actividades académicas.

La madre de familia Loida Hernández indicó que el apoyo representa un alivio para la economía familiar y brinda a los estudiantes herramientas necesarias para participar en clases.

En el evento participaron el director general de Educación, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas; integrantes del Ayuntamiento; representantes de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; autoridades escolares, docentes y padres de familia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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