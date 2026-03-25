Emite SSPM recomendaciones para prevenir robos durante vacaciones de Semana Santa

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Autoridades exhortan a reforzar medidas de seguridad en viviendas ante ausencias prolongadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) emitió una serie de recomendaciones preventivas para la ciudadanía que planea salir de casa durante el periodo vacacional de Semana Santa, con el objetivo de evitar robos o daños en viviendas.

La corporación advirtió que durante estas temporadas es común que delincuentes aprovechen la ausencia prolongada de las familias para cometer ilícitos, por lo que llamó a reforzar medidas de seguridad antes de dejar los domicilios.

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Entre las principales recomendaciones se encuentra no publicar en redes sociales la ausencia del hogar, así como dejar la vivienda bajo supervisión de una persona de confianza o solicitar apoyo a vecinos para recoger correspondencia.

“Los delincuentes aprovechan las temporadas vacacionales donde las familias se ausentan”

También se sugiere desconectar aparatos eléctricos, cerrar el suministro de gas y agua, además de verificar que puertas y ventanas permanezcan bien aseguradas y no dejar objetos de valor a la vista.

La dependencia enfatizó la importancia de garantizar el cuidado de mascotas, recomendando no dejarlas solas y trasladarlas con personas que puedan atenderlas durante la ausencia.

Asimismo, se aconseja proporcionar un número telefónico de contacto para emergencias y mantener comunicación con personas cercanas que puedan reportar cualquier situación inusual.

Finalmente, la SSPM indicó que, en caso de detectar alguna irregularidad al regresar al domicilio, se debe evitar ingresar y reportar de inmediato al 911, o a los números comunitarios de los distritos policiales, disponibles las 24 horas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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