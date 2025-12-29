Emite SSPM recomendaciones de seguridad por festejos de Año Nuevo en Juárez

Publicidad - LB2 -

Autoridades llaman a evitar disparos al aire y prevenir accidentes en hogares y reuniones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) emitió una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las familias juarenses durante los festejos de fin de año.

La corporación advirtió que los disparos al aire representan un grave riesgo para la población, además de constituir un delito, por lo que se atenderá de manera inmediata cualquier reporte relacionado con detonaciones de arma de fuego en la ciudad.

“Disparar al aire es un delito y pone en grave riesgo a la población”, alertó la SSPM al reiterar que habrá acciones inmediatas ante cualquier denuncia.

En el mismo contexto, la dependencia exhortó a evitar el uso de pirotecnia, al señalar que su manipulación puede provocar quemaduras, incendios y lesiones, especialmente en menores de edad, además de poner en riesgo viviendas y vehículos.

En cuanto a las medidas dentro del hogar, la SSPM recomendó verificar previamente las instalaciones eléctricas y de gas, evitar la sobrecarga de extensiones eléctricas y no dejar velas encendidas sin supervisión. Asimismo, pidió mantener a niñas y niños alejados de objetos calientes, fuegos artificiales y bebidas alcohólicas.

También se hizo un llamado a asegurar puertas y ventanas, incluso cuando las familias permanezcan en casa, como una medida preventiva ante robos u otros incidentes durante la noche.

Respecto a reuniones y eventos, la autoridad municipal solicitó fomentar un ambiente de respeto y convivencia pacífica, evitar discusiones derivadas del consumo excesivo de alcohol y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades, especialmente en festejos públicos.

La SSPM reiteró su compromiso de velar por la seguridad de la comunidad y agradeció la colaboración ciudadana para que las celebraciones de Año Nuevo transcurran en un ambiente de paz y responsabilidad.

