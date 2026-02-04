Emite Seguridad Vial recomendaciones para prevenir atropellos en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Llama a peatones y conductores a extremar precauciones tras recientes percances viales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial emitió una serie de recomendaciones dirigidas a peatones y conductores, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir atropellos, luego de los percances registrados en los últimos días en distintas vialidades de la ciudad.

La corporación subrayó que una parte importante de los incidentes viales puede evitarse mediante conductas responsables, tanto de quienes transitan a pie como de quienes conducen vehículos, especialmente en zonas de alto flujo y áreas residenciales.

Para los peatones, Seguridad Vial recomendó cruzar únicamente por esquinas y pasos peatonales, utilizar puentes cuando estén disponibles y caminar siempre por las aceras, evitando hacerlo entre vehículos o por la calle. También se pidió respetar los semáforos, observar en ambas direcciones antes de cruzar y evitar distracciones, como el uso de dispositivos electrónicos.

Asimismo, se enfatizó la importancia de establecer contacto visual con los conductores antes de cruzar la calle, no hacerlo en curvas o zonas de visibilidad limitada y brindar acompañamiento a personas con discapacidad, niñas, niños y adultos mayores al momento de cruzar una vialidad.

En el caso de los conductores, la dependencia exhortó a reducir la velocidad en zonas escolares, residenciales y cruces, incluso cuando se tenga la preferencia de paso, además de evitar el uso de aparatos electrónicos mientras se conduce y revisar constantemente los puntos ciegos del vehículo.

También se pidió extremar precauciones al realizar maniobras en reversa, especialmente en áreas donde pueda haber peatones, y no conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, debido a que estas sustancias disminuyen la capacidad de reacción. Se recomendó, además, aumentar la atención al amanecer, anochecer o durante condiciones climáticas adversas.

Seguridad Vial reiteró que la prevención de accidentes es una responsabilidad compartida, y que el respeto a los señalamientos, la cortesía y la atención al entorno son fundamentales para una convivencia segura en las calles.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente “Por una mejor cultura vial”, orientada a disminuir incidentes, fortalecer la conciencia ciudadana y promover una movilidad más segura en Ciudad Juárez.

