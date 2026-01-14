Movil - LB1A -
    enero 14, 2026 | 10:14
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Emite Protección Civil aviso preventivo por viento y bajas temperaturas en Juárez

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Se prevén máximas de hasta 18 grados y mínimas cercanas a 2 grados durante los próximos días.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que se mantiene un aviso preventivo por variaciones en la velocidad del viento y bajas temperaturas para los próximos días en Ciudad Juárez, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones.

    Para este miércoles 14 de enero, el pronóstico indica cielo soleado y una temperatura máxima de 18 grados centígrados, con vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 26 y 40 km/h, mientras que la probabilidad de precipitación se mantiene baja, entre 0 y 3 por ciento.

    Durante la noche, se espera un descenso de la temperatura hasta los 4 grados centígrados, con vientos de similar intensidad y rachas de hasta 35 km/h, así como cielo mayormente despejado, condiciones que podrían generar sensación térmica más baja.

    En el pronóstico extendido, para este jueves se prevé una temperatura máxima de 17 grados y mínima de 3 grados centígrados, con vientos de 5 a 25 km/h y rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h, manteniéndose el cielo soleado y sin probabilidad significativa de lluvia.

    Para el viernes, continuará la alerta preventiva por bajas temperaturas, con una máxima estimada de 17 grados y una mínima de 2 grados centígrados, además de vientos moderados y rachas de hasta 32 km/h, bajo condiciones de cielo despejado.

    Ante este panorama, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atenta a los avisos oficiales, a fin de prevenir incidentes relacionados con las condiciones meteorológicas.

    REPORTAJE ESPECIAL
