Emite Protección Civil alerta preventiva por congelamiento de vialidades en Ciudad Juárez

La autoridad exhorta a evitar salidas innecesarias y extremar precauciones por riesgo de accidentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió este lunes 26 de enero un aviso preventivo por el congelamiento de vialidades, derivado de la presencia de humedad y las bajas temperaturas registradas en la ciudad, condiciones que han provocado la cristalización del pavimento en calles, avenidas y banquetas.

La dependencia advirtió que la formación de hielo representa un riesgo significativo tanto para peatones como para automovilistas, al reducir la adherencia de los neumáticos y aumentar la probabilidad de accidentes, especialmente durante las primeras horas del día y en zonas con poca exposición al sol.

Ante este escenario, Protección Civil exhortó a la población a permanecer en casa si no es estrictamente necesario salir y, en caso de hacerlo, conducir a baja velocidad, mantener mayor distancia entre vehículos y evitar frenados bruscos o maniobras repentinas. Para peatones, se recomendó caminar con precaución y utilizar calzado antiderrapante.

La autoridad municipal pidió extremar cuidados en puentes, pasos a desnivel y zonas sombreadas, donde el hielo suele formarse con mayor facilidad y persistir por más tiempo, incrementando el riesgo de derrapes y caídas.

Asimismo, se emitieron recomendaciones para proteger a las mascotas, evitando que permanezcan a la intemperie, y para utilizar calentadores de manera segura, sin recurrir a anafres o braseros en espacios cerrados, a fin de prevenir intoxicaciones. También se sugirió tomar medidas preventivas para evitar el congelamiento de tuberías en viviendas.

Protección Civil reiteró el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a reportar cualquier situación de emergencia al número 911, mientras persistan las condiciones de frío intenso en la región.

