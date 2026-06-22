Emite Protección Civil alerta preventiva por calor de hasta 41 grados en Ciudad Juárez

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Las altas temperaturas se mantendrán durante los próximos días, con máximas de hasta 41 grados centígrados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una advertencia preventiva por temperaturas elevadas ante el pronóstico de calor intenso que prevalecerá en Ciudad Juárez durante los próximos días.

Para este lunes se espera una temperatura máxima de 40 grados centígrados y una mínima de 25 grados durante la noche, bajo condiciones de cielo soleado durante el día y mayormente despejado al anochecer. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, entre el 1 y el 3 por ciento.

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De acuerdo con el reporte meteorológico, los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora.

La dependencia municipal informó que las condiciones de calor extremo continuarán al menos hasta mitad de semana. Para el martes se pronostica una temperatura máxima de 41 grados y una mínima de 26 grados, mientras que para el miércoles se prevé una máxima de 41 grados y una mínima de 27 grados.

En ambos días persistirá el ambiente seco, con cielo mayormente soleado, baja probabilidad de precipitaciones y vientos de intensidad similar a los registrados este lunes.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud derivadas de la exposición prolongada a las altas temperaturas.

Las autoridades recomendaron mantenerse hidratado, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar y utilizar ropa ligera de colores claros. Asimismo, hicieron un llamado especial a proteger a niñas y niños, personas adultas mayores y trabajadores que desarrollan labores en exteriores.

La dependencia señaló que continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y reiteró la importancia de mantenerse atentos a los avisos oficiales para prevenir riesgos asociados al calor extremo.

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