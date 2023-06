¡Aquí está la oposición! Xóchitl Gálvez

Publicidad - LB2 -

Ayer jueves 15 de junio, en el programa televisivo de Ciro Gómez Leyva, se presentó la senadora de la república, Ing. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, quien es constantemente mencionada como posible candidata de Va Por México para la presidencia del país. Concuerdo con el periodista, Xóchitl sería una gran candidata para la jefatura de la CDMX, con ella se puede rescatar la metrópoli de las garras que la aprisionan desde el lejano 1997, sin embargo, como candidata a la presidencia y no confiando en la garra de personas que son los dirigentes del PAN y del PRI, se pueden malograr ambas elecciones. Ante esa disyuntiva se encuentra la hidalguense, rescatar la CDMX (sueño posible) o ir por la presidencia de la república (una verdadera hazaña). Al parecer la valiente mujer (Xóchitl) se inclina por la segunda opción, la considero una gran posibilidad de éxito. Se menciona con insistencia un Santiago Creel, un hombre muy preparado, pero… desde mi percepción, fácil de vencer en las urnas por su evidente falta de carisma y con ello, arraigo y arrastre popular, cualidades que si tiene Xóchitl Gálvez. Entendamos, que la política tiene mucho de pasión y en algunas ocasiones poco de razonamiento, de otra manera, no se hubiera elegido en el 2018 a un hombre: inculto, vengativo, rencoroso, perverso, demente, ambicioso, dictatorial y vergonzante.

El referido periodista Gómez Leyva, se pregunta con insistencia, ¿dónde está la oposición? A lo que Xóchitl, ensanchando el pecho responde, «Aquí está la oposición (ella misma)«. Me entusiasma la idea, la candidata y la posibilidad de expulsar del poder a la dañina 4T.

En México lo único serio es, la lucha libre. Este segundo segmento de mi artículo, parece ser la zaga de mi anterior escrito (no reciente), llamado, «Un mundo raro«, donde le doy vuelo a mi exaltada imaginación ante una disparatada realidad mexicana. ¿Qué podemos esperar de un país donde?

a) llegan a las más altas responsabilidades por el voto popular, delincuentes (en varias modalidades), violadores, torvos, ignorantes, pervertidos…

b) el crimen está organizado y el gobierno no (ni poquito).

c) se otorga sendas becas a los improductivos «Ninis» y se hace quebrar a los productores del campo

d) se desmantela el vital sistema de salud pública y con ello se condena a las personas de bajos o nulos recursos. Niños con cáncer los mas perjudicados y condenados a muerte por falta de tratamientos.

f) se privilegia el uso del carbón y petróleo para mover al país, ¿y las plantas solares o eólicas? Se ven muy feas a criterio del Calígula tropical.

g) se usa el dinero de los estados del norte para financiar desmedidamente a los del sur.

h) se atacan organismos ciudadanos que costaron muchos años construir, como INE e IFAI, porque al insano no le gusta la democracia y la rendición de cuentas. La CNDH no la atacó, simplemente se apoderó de ella y puso ahí una pesada piedra (Rosario Piedra).

i) está reorientando la educación pública, ideologizando a nuestra niñez con programas de estudio inoperantes, para formar futuros ciudadanos igual que ellos: viciosos, haraganes y demandantes de dádivas…

- Publicidad - HP1

Usted comprenderá que fácilmente agotaría las letras del alfabeto para enumerar los enormes yerros de este gobierno. Mejor, concluyo con el enunciado inicial, «En México, lo único serio es la lucha libre«.

Las determinantes razones por la que se perdió el Edomex. Quise hacer este ejercicio pasados once días de esa tragedia, para así tener más elementos de juicio. Me van a faltar muchos de ellos, espero su comprensión.

1.- La aplicación por parte de Morena, de todas las trampas electorales (habidas y por haber, carrousel, el tamal, la rueda de la fortuna, el ratón loco…)

2.- La compra descarada de votos por Morena, antes y durante el día de la elección.

3.- La amenaza guinda de quitar los apoyos económicos si no se votaba por su impresentable candidata.

4.- La abierta y delincuencial intervención de personas de otros estados (Veracruz y su poco varonil gobernador).

5.- Ante la cruel diferencia entre ambas candidatas, la gente vota por la más débil (es un sentimiento humano que hábilmente manejado es muy efectivo), en otras palabras, Delfina inspira lástima.

6.- Las encuestas mentirosas y parciales que daban ventaja abismal (y falsa) a la hoy triunfadora, eso influye mucho en el ánimo del votante.

7.- El inadmisible y obsceno flujo de dinero que inyectó el gobierno federal, según cálculos moderados, la maistra gastó 5 veces lo gastado por Alejandra.

8.- (y último) este es especial por cómico. Fue el último clavo en la cruz de Alejandra, se presentó en uno de los cierres de campaña, la gobernadora de Chihuahua en (aparente) lamentable estado de ebriedad para «Apoyarla» amenazando de «Romperles el hocico a Morena«, nada más le faltó que se hiciera acompañar por la desprestigiada alcaldesa de NCG, para completar el cuadro. Recordarán que vaticiné que se perdería un 10% de la intención de voto por tan preocupante y quita votos apoyo. Para el 2024, bien haríamos en evitar que la mencionada gobernadora haga una de las suyas, al más puro estilo de, «No me ayudes compadre«. ¡Vicky Caraveo, ideal gobernadora de Chihuahua!



«La cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor»

Sir Winston Churchill



«El hombre se precipita en el error con más rapidez que los ríos corren hacia el mar»

Voltaire



«Pero el hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido pero jamás derrotado»

Ernest Hemingway



José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.