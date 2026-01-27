Movil - LB1A -
enero 27, 2026 | 9:27
Emite Protección Civil alerta preventiva por bajas temperaturas en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Prevén máximas de hasta 14 grados y mínimas bajo cero durante las noches, con vientos moderados y baja probabilidad de lluvia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una alerta preventiva por bajas temperaturas para este martes 27 de enero, ante las condiciones climáticas que se registrarán en la ciudad y que se mantendrán al menos durante los próximos dos días.

Para este martes se pronostica una temperatura máxima de 11 grados centígrados, con vientos de entre 5 y 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar de 21 a 28 kilómetros por hora, de acuerdo con el reporte meteorológico difundido por la autoridad municipal.

La probabilidad de precipitación se mantiene baja, entre 0 y 3 por ciento, mientras que el cielo tenderá a volverse mayormente soleado conforme avance la jornada, aunque el ambiente frío persistirá durante gran parte del día.

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta una mínima de -1 grado centígrado, con condiciones similares de viento y sin probabilidad significativa de lluvia, lo que podría generar sensaciones térmicas aún más bajas en zonas abiertas.

Para el miércoles se espera que continúe la alerta preventiva, con una temperatura máxima de 12 grados y una mínima de 2 grados centígrados, vientos de 5 a 20 kilómetros por hora, rachas de hasta 28 kilómetros por hora, probabilidad de precipitación de 0 a 4 por ciento y cielo parcialmente soleado.

En tanto, el jueves se prevé una máxima de 14 grados y una mínima de -2 grados centígrados, con vientos y rachas similares, baja probabilidad de lluvia y cielo mayormente nublado, condiciones que mantendrán el ambiente frío durante las noches y madrugadas.

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, especialmente en horarios nocturnos, y a mantenerse atentos a los reportes oficiales.

“Se recomienda abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños y adultos mayores, y estar pendientes de la información que se emita de manera oficial”, indicó la dependencia municipal.

