Emite Protección Civil alerta amarilla por lluvias y vientos fuertes para hoy miércoles

Con una probabilidad de lluvia del 20 por ciento y vientos de los 10 a 37 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros, este miércoles entró a la región el frente frio número 20.

Ciudad Juárez, Chih .- La Dirección General de Protección Civil emitió una alerta amarilla ante las posibles condiciones del clima, las cuales alcanzarán una temperatura máxima de 17°C con una mínima de 6°C, sin embargo, la dependencia señaló que debido a los vientos y la lluvia, la sensación térmica podría ser menor a la temperatura esperada.

Durante el jueves se espera una disminución en las temperaturas alcanzando una máxima de 15°C con una mínima de 5°C, la probabilidad de lluvia continuará en un 20 por ciento y los vientos de 10 a 25 kilómetros por hora con ráfagas de 34 kilómetros por hora.

Para el viernes las temperaturas continuaran en una máxima de 15°C y una mínima de 6°C, con vientos de 10 a 32 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Personal de la dependencia exhorta a la comunidad a extremar precauciones, sobre todo para este miércoles que se esperan lluvias y vientos intensos.

Pidió no exponerse y en caso de salir no refugiarse bajo árboles, bardas o espectaculares que pudieran colapsa, así como manejar con precaución y no rebasar los límites de velocidad.

El nuevo frente frío número 20 se extenderá sobre el noroeste de la República Mexicana, se asociará con una vaguada polar, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región, además de rachas fuertes de viento en el noroeste y norte del territorio nacional.

Asimismo, se presentarán condiciones para la caída de aguanieve o nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua a partir de la noche del miércoles y durante la madrugada del jueves.

