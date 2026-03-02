Elaborará Desarrollo Rural solución nutritiva para productores agrícolas de Juárez

Publicidad - LB2 -

Programa busca mejorar rendimiento de cultivos y reducir uso de fertilizantes químicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Desarrollo Rural informó que a partir de esta semana iniciará la elaboración y distribución de solución nutritiva dirigida a productores agrícolas del municipio, como parte de las acciones permanentes de apoyo al campo juarense.

El titular de la dependencia, Enrique Reyes Córdova, explicó que el programa comenzó hace tres años con la implementación de huertos familiares y, tras los resultados obtenidos, se amplió a cultivos comerciales como calabacita, chile, melón, forrajes y nogal.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la dependencia, la estrategia ha permitido incrementar la producción, mejorar la calidad de las cosechas y favorecer la retención de humedad en los suelos tratados, además de reducir el uso de fertilizantes químicos.

Esta disminución representa un ahorro económico para las y los productores y un impacto ambiental positivo, al fomentar prácticas agrícolas más sustentables.

Reyes Córdova señaló que, con base en la experiencia acumulada, se han realizado ajustes técnicos en la formulación de la solución nutritiva, considerando las características específicas de cada tipo de suelo y cultivo, con el fin de optimizar resultados y ofrecer un apoyo más eficiente.

Las y los agricultores interesados pueden presentar su solicitud en las oficinas de la Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente, ubicadas en avenida Del Valle número 156, colonia Zaragoza, o comunicarse a los teléfonos habilitados por la dependencia para recibir orientación y realizar el trámite sin costo.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal busca fortalecer la economía rural y consolidar esquemas de producción agrícola más eficientes y sustentables en el municipio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.