Duplicar el aguinaldo sería un tiro de gracia para miles de PyMEs: Thor Salayandía

Publicidad - LB2 -

«Si el gobierno se enfoca en atraer solamente empleos bien pagados, entonces no necesitamos duplicar el aguinaldo», declaró

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Adriana Saucedo) Thor Salayandía Lara, Vicepresidente Nacional de Maquiladoras y Zonas Fronterizas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, indicó que la iniciativa de duplicar el aguinaldo es inviable para la economía mexicana.

- Publicidad - HP1

La Cámara de Diputados le dio entrada a una propuesta de Morena que busca duplicar el aguinaldo de los trabajadore sen el sector privado y subirlo de 15 a 30 días. Al respecto, el empresario externó que ve poca posibilidad de que esta iniciativa prospere.

«Claro que queremos mejorar la calidad de vida de los trabajadores, claro que queremos pagarles más, pero eso no se debe hacer de un plumazo, porque se pone en riesgo a miles y miles de empresas de todo el país. Y si no hay empresas no hay empleados, ni aguinaldos tampoco», dijo.

Agregó que en el caso de las empresas grandes se resentiría bastante el aumento del aguinaldo, pero para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas representa un «tiro de gracia».

Indicó que no deben existir empleos cuyo sueldo sea menor a 18 mil pesos al mes, para erradicar la pobreza laboral que se vive en Ciudad Juárez y el resto del país. «Si el gobierno se enfoca en atraer solamente empleos bien pagados, entonces no necesitamos duplicar el aguinaldo», declaró

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.