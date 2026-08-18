Disfrutan adultos mayores recorrido cultural en el Centro Cultural de las Fronteras

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Integrantes del Consejo del Adulto Mayor Industrial participaron en actividades artísticas, recreativas y de convivencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes del Consejo del Adulto Mayor Industrial, perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, realizaron un recorrido por el Centro Cultural de las Fronteras como parte de las actividades para promover convivencia, aprendizaje y acercamiento a la cultura.

Durante la visita, las personas adultas mayores recorrieron la galería de arte del recinto, donde conocieron una exposición de grabado y recibieron una explicación sobre el proceso utilizado para elaborar piezas mediante esta técnica artística.

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Como parte de la experiencia, participaron en una dinámica en la que pudieron identificar y elegir la obra que más llamó su atención, con el objetivo de propiciar la observación, la reflexión y el intercambio de opiniones.

Posteriormente, el grupo acudió a la sala de cine, donde disfrutó de la proyección de dos cortometrajes que generaron momentos de reflexión y enriquecimiento cultural.

El recorrido continuó en la tienda de artesanías, donde las y los visitantes conocieron diversos productos elaborados por creadores locales y tuvieron oportunidad de adquirir piezas de su interés.

La jornada concluyó en la cafetería del recinto, donde las personas adultas mayores compartieron un espacio de convivencia y degustaron alimentos de su preferencia.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó la importancia de generar actividades que permitan a este sector mantenerse activo, convivir y acceder a espacios culturales del municipio.

“Estas actividades no solamente representan un momento de esparcimiento, también les permiten aprender, convivir y sentirse parte activa de nuestra comunidad”, expresó.

Centros Comunitarios señaló que continuará impulsando acciones orientadas al bienestar de las personas adultas mayores, mediante alternativas de convivencia, recreación y desarrollo integral en distintos espacios de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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