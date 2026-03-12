Dirigirá Iván Pérez Ruiz nueva federación empresarial nacional

Publicidad - LB2 -

La FECOMEX reunirá a empresarios, cámaras de comercio y organizaciones de 25 estados del país.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Fue creada la Federación de Comercio, Servicios y Turismo de México (FECOMEX), un nuevo organismo empresarial de alcance nacional que será presidido por Iván Pérez Ruiz, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el empresario, la conformación de esta federación es resultado de nueve meses de trabajo, periodo en el que se integró a representantes del sector empresarial, cámaras de comercio y asociaciones civiles de distintas regiones del país.

- Publicidad - HP1

Entre los organismos que formarán parte de la federación se encuentran representantes de cámaras de comercio de ciudades como Tijuana, Torreón y Ciudad Juárez, además de empresarios provenientes de entidades como Mazatlán, Durango, Estado de México, Sinaloa y Ciudad de México, entre otras.

“Para un empresario dirigir a los empresarios en Ciudad Juárez es un honor y ahora imaginemos a nivel nacional dirigir esta federación que hace historia”.

Pérez Ruiz explicó que la FECOMEX busca fortalecer la representación del sector comercio, servicios y turismo, así como impulsar una agenda común que permita posicionar los temas del sector empresarial en el debate público.

El dirigente agregó que la federación agrupa a representantes de 25 estados de la República, lo que permitirá ampliar la capacidad de gestión y promover iniciativas que beneficien al comercio y a las empresas de servicios en todo el país.

Asimismo, indicó que la creación del organismo busca consolidar un espacio de coordinación entre empresarios, cámaras de comercio y organizaciones civiles, con el propósito de impulsar el desarrollo económico y la competitividad del sector a nivel nacional.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.