Detienen a presunto agresor tras incidente en unidad de JuárezBus

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La Operadora de Transporte informó que personal del sistema activó los protocolos de seguridad y solicitó el apoyo de las autoridades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora de Transporte (OTV) informó que un presunto agresor fue detenido la noche del 29 de junio, luego de un incidente reportado a bordo de una unidad del sistema JuárezBus que puso en riesgo la integridad de una usuaria.

De acuerdo con la dependencia, el hecho ocurrió alrededor de las 22:20 horas, cuando personal operativo, de vigilancia y el operador de la unidad T-167 activaron los protocolos de atención tras recibir el reporte.

“Gracias a la oportuna intervención del personal operativo, de vigilancia y del operador de la unidad T-167, el autobús fue detenido en la estación Durango del BRT-1, donde se solicitó el apoyo de las autoridades de seguridad.”

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La unidad fue detenida en la estación Durango del BRT-1, donde elementos de seguridad realizaron la detención del presunto responsable, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente para el seguimiento de las investigaciones.

La Operadora de Transporte señaló que continuará colaborando con las autoridades correspondientes y reforzará los protocolos de atención para responder de manera inmediata ante cualquier situación que represente un riesgo para las personas usuarias.

“La OTV refrenda su compromiso con la seguridad de las y los usuarios.”

La dependencia exhortó a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier conducta que ponga en riesgo su integridad mediante los canales oficiales de JuárezBus, incluido el servicio de WhatsApp 656 852 7384, con el fin de facilitar una atención oportuna y el seguimiento de cada caso.