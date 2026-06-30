Inicia Congreso Internacional de Educación Básica con más de 47 mil participantes en Chihuahua

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El encuentro reúne a docentes y especialistas para fortalecer la actualización profesional y analizar los retos de la educación en la era de la inteligencia artificial.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) puso en marcha el Congreso Internacional de Educación Básica, un espacio de capacitación y reflexión dirigido al magisterio para fortalecer la práctica docente frente a los desafíos actuales del sistema educativo.

El encuentro se desarrolla el 30 de junio y 1 de julio en la ciudad de Chihuahua y contempla 120 actividades académicas, entre talleres, mesas de trabajo, foros de reflexión y conferencias magistrales impartidas por especialistas nacionales e internacionales.

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Durante la inauguración, el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, destacó que el congreso representa una oportunidad para actualizar conocimientos y construir respuestas conjuntas ante los cambios sociales, culturales y tecnológicos que enfrenta la educación.

“Les invito a aprovechar cada conferencia, panel, taller y espacio de diálogo. Participen con apertura, compartan experiencias, escuchen perspectivas distintas y construyan redes de colaboración que permanezcan más allá de estos días de trabajo”.

El funcionario señaló que la incorporación de herramientas digitales, la inteligencia artificial y las nuevas formas de aprendizaje obligan a replantear las estrategias de enseñanza, por lo que el programa incluye contenidos enfocados en tecnología educativa, alfabetización digital, gestión escolar y práctica docente.

Tras la ceremonia inaugural, el investigador Eduardo Andere Martínez impartió la conferencia magistral “El aprendizaje en la era de la IA y la descarga cognitiva: retos y riesgos”, en la que abordó el impacto de la inteligencia artificial en los procesos educativos y los riesgos de delegar funciones cognitivas a las tecnologías.

En la sede de Chihuahua se prevé la participación de 11 mil 195 docentes y figuras educativas de los subsistemas estatal y federalizado. De manera simultánea, el congreso también se desarrolla en Ciudad Juárez, Parral, Delicias, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Guadalupe y Calvo, Creel, Guachochi, Madera y Ojinaga.

Con 89 actividades adicionales en las sedes regionales, la Secretaría de Educación y Deporte estima una asistencia estatal superior a 47 mil participantes, como parte de las acciones de formación continua para el personal educativo.