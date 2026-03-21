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Detienen a padrastro acusado de agredir a niño de 6 años en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff.
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El menor fue hospitalizado con lesiones y autoridades investigan posible violencia familiar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Un hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en la agresión física contra un niño de 6 años, quien fue ingresado de urgencia al Hospital General Regional No. 66 del IMSS con diversas lesiones.

El detenido fue identificado como José Enrique C. M., señalado como padrastro del menor, quien inicialmente fue llevado a recibir atención médica bajo el argumento de una supuesta caída de la cama.

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Sin embargo, durante la valoración médica, el personal detectó indicios de violencia, incluyendo huellas de golpes recientes y anteriores, lo que generó sospechas sobre la versión proporcionada por los adultos responsables.

“El menor presentaba huellas de golpes recientes y antiguas”, se informó tras la revisión médica.

Al ser cuestionados, los responsables incurrieron en contradicciones, lo que derivó en la detención del sujeto por parte de las autoridades, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

El niño permanece bajo atención médica, mientras que el caso fue turnado a las instancias ministeriales, donde se determinará la situación jurídica del presunto agresor en las próximas horas.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y garantizar la protección del menor, en un caso que apunta a posibles antecedentes de violencia familiar.

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