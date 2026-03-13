Detienen a dos presuntos implicados en homicidio y aseguran armas y más de 300 cartuchos en Juárez

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La SSPM informó que los sospechosos fueron localizados tras un operativo apoyado por el sistema Juárez Vigilante.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvieron a dos hombres presuntamente relacionados con un homicidio ocurrido en la colonia Héroes de México, a quienes además les aseguraron armas de fuego, cartuchos y equipo táctico.

El operativo se desplegó luego de que el servicio de emergencias 911 recibió un reporte sobre una persona lesionada por arma de fuego en el cruce de las calles Bahía de Kino y Puerto Viejo, en el sector mencionado.

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Al arribar al lugar, una mujer informó a los agentes que dos hombres ingresaron a su domicilio después de cortar el candado del patio y dispararon contra su pareja sentimental, quien murió en el sitio, para posteriormente huir en un vehículo Chevrolet Cruze blanco, modelo 2016.

Con los datos proporcionados, los policías implementaron un operativo de búsqueda con apoyo del sistema de videovigilancia Juárez Vigilante, logrando ubicar el automóvil en el cruce de Valle del Edén y Valle de Anáhuac, en el fraccionamiento Lomas del Valle.

Durante la intervención fueron detenidos Javier Emiliano M. R., de 26 años, quien presuntamente intentó agredir a un agente con un arma punzocortante, y Jonathan O. T., de 18 años, quien portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros.

En la inspección del vehículo, los agentes aseguraron un arma de fuego calibre .40 con cargador abastecido con cinco cartuchos útiles, además de diversos cartuchos de distintos calibres y equipo táctico, entre ellos chalecos con placas balísticas y cargadores para arma larga.

De acuerdo con el reporte policial, entre lo asegurado se contabilizaron cartuchos calibre .40, .223 o 5.56×45 milímetros —algunos con punta verde tipo perforante—, 7.62×39 y .308, así como varios cargadores y seis chalecos tácticos con placas balísticas.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en el homicidio registrado en la colonia Héroes de México.

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