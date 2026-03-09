Detiene Seguridad Vial a 40 conductores por manejar en estado de ebriedad

Publicidad - LB2 -

Operativo de fin de semana se realizó del viernes al domingo en distintos puntos de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial detuvieron a 40 personas por conducir bajo los influjos del alcohol durante el operativo implementado el pasado fin de semana en la ciudad.

Las personas detenidas fueron trasladadas al Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas (CMISSA), donde cumplieron la sanción correspondiente determinada por el juez en turno.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el reporte de la corporación, cuatro de los detenidos fueron mujeres y 36 hombres, quienes fueron asegurados entre las 00:00 horas del viernes 6 y las 11:59 horas del domingo 8 de marzo.

Las detenciones se realizaron mediante inspecciones de rutina en distintos puntos de la ciudad, donde los agentes detectaron a 17 conductores en estado de ebriedad el viernes, ocho el sábado y 15 más el domingo.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la aplicación del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, con el objetivo de prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

La dependencia municipal exhortó a la ciudadanía a evitar ingerir bebidas alcohólicas antes o durante la conducción de vehículos, así como a respetar los límites de velocidad y utilizar siempre el cinturón de seguridad para prevenir accidentes y proteger la vida de conductores y peatones.

La corporación reiteró que trabaja para fortalecer la cultura vial y reducir incidentes en las calles y avenidas de la ciudad, promoviendo la responsabilidad al conducir.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.