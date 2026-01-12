Movil - LB1A -
    enero 12, 2026 | 15:23
    Detiene Seguridad Vial a 37 conductores ebrios durante el fin de semana en Juárez

    Redacción ADN / Agencias
    La mayoría fue detectada en patrullajes preventivos y el resto tras verse involucrada en accidentes.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un total de 37 personas fueron detenidas por conducir bajo los influjos del alcohol durante el pasado fin de semana, como parte de los operativos implementados por la Coordinación General de Seguridad Vial para prevenir accidentes y proteger la integridad de la ciudadanía.

    De acuerdo con el reporte oficial, seis de las personas detenidas fueron mujeres, mientras que el resto correspondió a conductores masculinos. El viernes 9 de enero se registraron cinco detenciones, el sábado 19 y el domingo 13, quienes fueron puestos a disposición del juez en turno, autoridad que determinó las horas de arresto a cumplir en el Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas (CMISSA).

    La corporación informó que 32 de los conductores fueron detectados durante patrullajes preventivos, luego de infringir el Reglamento de Seguridad Vial, mientras que cinco personas, todas del sexo masculino, fueron aseguradas tras verse involucradas en percances viales.

    Las autoridades reiteraron que estos operativos tienen como objetivo reducir riesgos en las vialidades, ya que la conducción bajo los efectos del alcohol continúa siendo una de las principales causas de accidentes con consecuencias graves.

    En ese sentido, se exhortó a la población a evitar el consumo de bebidas alcohólicas si se va a conducir, respetar los límites de velocidad y utilizar siempre el cinturón de seguridad, además de optar por medios de transporte alternativos como taxi, plataformas digitales o un conductor designado.

    La Coordinación General de Seguridad Vial señaló que mantiene de forma permanente acciones preventivas orientadas a fomentar una cultura vial responsable y a disminuir incidentes en las distintas vialidades de Ciudad Juárez.

