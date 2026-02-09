Detecta Seguridad Vial a 35 conductores ebrios durante el fin de semana

Publicidad - LB2 -

Siete mujeres y 28 hombres fueron sancionados por manejar bajo los efectos del alcohol.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante el pasado fin de semana, la Coordinación General de Seguridad Vial detectó a 35 conductores que presentaban algún grado de alcohol, como parte de los operativos permanentes para prevenir accidentes y fortalecer la cultura vial en la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, 16 guiadores fueron asegurados el viernes, nueve el sábado y 10 el domingo, de los cuales dos fueron detectados tras verse involucrados en percances viales. Del total, siete fueron mujeres y 28 hombres.

Todas las personas aseguradas fueron trasladadas al Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas (CMISSA), donde el juez en turno determinó la sanción correspondiente, conforme a la normatividad vigente.

La corporación recordó que el consumo de alcohol afecta el comportamiento humano, disminuye la capacidad de reacción y reduce la atención del conductor, factores que incrementan de manera significativa el riesgo de accidentes viales.

Seguridad Vial reiteró que estos operativos forman parte de la estrategia “Por una mejor cultura vial”, cuyo objetivo es reducir incidentes, fomentar la responsabilidad social y generar conciencia entre quienes transitan por las distintas vialidades de Ciudad Juárez.

