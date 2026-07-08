Destapa el PVEM a Cruz Pérez Cuéllar como su apuesta para la gubernatura de Chihuahua

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Arturo Escobar afirmó que el alcalde de Ciudad Juárez será la propuesta del Partido Verde en la coalición con Morena y el PT rumbo a 2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldó públicamente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, como su propuesta para encabezar la candidatura de la coalición con Morena y el Partido del Trabajo a la gubernatura de Chihuahua en las elecciones de 2027.

Durante el evento “Chihuahua Más Verde”, realizado en el Centro de Convenciones Las Anitas, el dirigente nacional del PVEM, Arturo Escobar y Vega, aseguró que el partido impulsará al presidente municipal juarense como su carta para coordinar la alianza en el estado.

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Ante cerca de un millar de asistentes, los simpatizantes interrumpieron en diversas ocasiones el evento con el grito de “¡Gobernador!, ¡Gobernador!, ¡Gobernador!”, tanto durante la intervención de Pérez Cuéllar como al finalizar el mensaje del dirigente nacional del Verde.

“Nadie está mejor preparado, mejor estructurado y probado políticamente para gobernar Chihuahua, que no admite improvisaciones”, expresó Arturo Escobar.

El dirigente nacional sostuvo que el PVEM hará todo lo posible para que Pérez Cuéllar obtenga el triunfo en la encuesta que definirá la candidatura de la coalición, al considerar que representa el perfil con mayores posibilidades rumbo al proceso electoral.

“El Verde hará hasta lo imposible para que Cruz gane la encuesta”, afirmó.

Durante su discurso, Escobar también lanzó un mensaje sobre el proceso interno de selección de candidaturas.

“Aquí no es la casa de los famosos”, dijo al referirse a la definición de perfiles para la contienda electoral.

El acto reunió a la dirigencia estatal y municipal del Partido Verde, encabezada por el diputado local Octavio Borunda Escobar y el dirigente municipal Alejandro Pérez Escalante. También estuvieron presentes el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, así como diversos liderazgos y militantes del instituto político.

El pronunciamiento del PVEM representa el primer respaldo formal de un partido integrante de la coalición oficialista hacia las aspiraciones de Cruz Pérez Cuéllar, en un escenario donde otros perfiles de Morena también han manifestado interés por la candidatura al Gobierno de Chihuahua para 2027.