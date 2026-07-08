Fallece tía de Cruz Pérez Cuéllar; Gobierno Municipal expresa sus condolencias

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El Ayuntamiento de Ciudad Juárez manifestó su solidaridad con el alcalde con licencia y su familia por el fallecimiento de Rosario Cuéllar González.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez expresó sus condolencias al alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, por el fallecimiento de su tía, Rosario Cuéllar González.

A través de un mensaje institucional, la administración municipal manifestó su solidaridad con el edil con licencia y sus familiares, al tiempo que envió sus mejores deseos para que encuentren fortaleza ante la pérdida.

“El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez expresa sus sinceras condolencias al alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, y a su familia por el fallecimiento de la señora Rosario Cuéllar González”, señala el comunicado.

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El Ayuntamiento informó que se une en oración por el eterno descanso de Rosario Cuéllar González y expresó su acompañamiento a los seres queridos de la familia Cuéllar durante este momento de duelo.

“Nos unimos en oración por el eterno descanso de su alma y deseamos fortaleza y consuelo a sus seres queridos”, concluye el mensaje oficial.