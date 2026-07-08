Afirma Pérez Cuéllar que falta de coordinación provoca crisis de vivienda en Chihuahua capital

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El alcalde con licencia aseguró que la falta de colaboración con la Federación ha impedido la llegada del programa Vivienda para el Bienestar.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a la candidatura de Morena al Gobierno de Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que la capital del estado enfrenta una crisis de vivienda derivada de la falta de coordinación entre las autoridades estatales y municipales con el Gobierno Federal.

El morenista sostuvo que el alto costo de las rentas y la escasa disponibilidad de vivienda dificultan que miles de familias accedan a un hogar digno, situación que, dijo, se agrava porque los programas federales de vivienda no han logrado implementarse en Chihuahua capital.

“Chihuahua capital vive una crisis de vivienda. Lamentablemente, las rentas son muy caras y muchas familias no tienen acceso a una vivienda digna.”

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Pérez Cuéllar contrastó este escenario con el de Ciudad Juárez, donde, afirmó, la coordinación entre el Gobierno Municipal y la Federación permitió poner en marcha el programa Vivienda para el Bienestar. Explicó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) solicitó únicamente la donación de un predio para desarrollar el proyecto, donde actualmente se construyen más de 700 viviendas en una primera etapa.

El alcalde con licencia aseguró que en Chihuahua capital no se ha edificado ninguna vivienda dentro de ese programa, al atribuir esta situación a la falta de colaboración de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional con las autoridades federales.

“Este divorcio tiene que terminar, porque no se puede seguir frenando un programa que beneficia a quienes más lo necesitan.”

Finalmente, Pérez Cuéllar señaló que es necesario fortalecer la coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el propósito de ampliar el acceso a programas de vivienda y garantizar mejores condiciones para las familias que buscan adquirir un patrimonio.

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