Asegura CANACO continuidad en proyectos estratégicos pese a diferencias con el CCE

Publicidad - LB2 -

El organismo afirmó que mantendrá su participación en mesas técnicas para impulsar obras de infraestructura y desarrollo en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Ciudad Juárez aseguró que continuará participando en los proyectos estratégicos para la ciudad, independientemente de las diferencias que mantiene con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El presidente del organismo señaló que la cámara seguirá formando parte de las mesas de trabajo en las que se analizan e impulsan proyectos de infraestructura y desarrollo, al considerar que estas acciones son prioritarias para fortalecer la competitividad de Ciudad Juárez.

“CANACO respaldó desde un inicio el incremento del Impuesto Sobre Nóminas destinado a financiar obras estratégicas.”

- Publicidad - HP1

El dirigente recordó que el organismo apoyó el incremento del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) con el objetivo de destinar mayores recursos a proyectos de infraestructura, y adelantó que actualmente existe un primer paquete de siete obras en proceso de análisis y preparación para su ejecución.

Asimismo, destacó que la interlocución de CANACO con autoridades municipales, estatales y federales no depende exclusivamente del CCE, ya que la cámara mantiene comunicación directa con las distintas instancias de gobierno cuando es necesario gestionar proyectos o atender asuntos relacionados con el sector comercial.

El organismo sostuvo que continuará colaborando en iniciativas orientadas al desarrollo económico y urbano de la ciudad, entre ellas proyectos de infraestructura, movilidad y actividades de promoción comercial.

“La interlocución de CANACO con autoridades de los tres niveles de gobierno no depende exclusivamente del CCE.”

Finalmente, CANACO reiteró que su participación en estos espacios tiene como propósito contribuir al desarrollo de Ciudad Juárez y generar beneficios tanto para el sector empresarial como para la comunidad en general.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.