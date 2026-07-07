Pide CANACO esperar resultados de peritajes por incendio en área concesionada del relleno sanitario

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El organismo empresarial señaló que las autoridades deberán determinar el origen del siniestro y las posibles responsabilidades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Ciudad Juárez llamó a esperar los resultados de las investigaciones oficiales sobre el incendio registrado en un área del relleno sanitario, al considerar que corresponde a las autoridades determinar las causas del siniestro y, en su caso, deslindar responsabilidades.

El presidente del organismo explicó que el incendio ocurrió en un espacio concesionado a una empresa dedicada al manejo y trituración de neumáticos, y no en el área destinada al depósito de residuos sólidos urbanos del relleno sanitario.

“Será la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y Protección Civil quienes determinen las causas del incendio mediante los peritajes correspondientes.”

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El dirigente empresarial indicó que el área afectada es utilizada para el procesamiento de llantas usadas, actividad que permite el aprovechamiento de este material en distintos procesos industriales, por lo que insistió en que el origen del siniestro debe establecerse mediante las investigaciones técnicas.

Asimismo, consideró que, ante el contexto político actual, es importante evitar especulaciones y esperar la información oficial que emitan las autoridades competentes una vez concluidos los peritajes.

CANACO reiteró que el dictamen técnico será el que permita conocer las causas del incendio y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes, por lo que llamó a mantener una postura basada en los hechos.

“Es importante distinguir los hechos de las especulaciones y mantener una postura basada en la información oficial.”

El organismo empresarial señaló que esperará las conclusiones de la Fiscalía General del Estado y de Protección Civil antes de emitir una valoración sobre el incidente registrado en el área concesionada del relleno sanitario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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