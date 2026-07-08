Combaten incendio en el Relleno Sanitario tras más de 18 horas de labores

Publicidad - LB2 -

El fuego ha consumido hasta 300 mil llantas y autoridades mantienen acciones para evitar que el siniestro se reactive.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Elementos del Departamento de Bomberos, Protección Civil, personal del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) y operadores de maquinaria pesada mantienen las labores para sofocar por completo el incendio registrado en el área de almacenamiento de neumáticos del Relleno Sanitario, siniestro que supera las 18 horas de actividad.

De acuerdo con información de Protección Civil, el fuego ha consumido entre 250 mil y 300 mil llantas en una superficie aproximada de 100 por 200 metros. En el sitio se resguardan cerca de cuatro millones de neumáticos de desecho, por lo que las acciones de contención buscan impedir que las llamas alcancen el resto del complejo.

“La intervención de los cuerpos de emergencia evitó que las llamas se propagaran al resto del complejo.”

- Publicidad - HP1

El titular de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que las brigadas continúan con labores de enfriamiento para eliminar los puntos de calor internos en las capas de caucho, además de la remoción del material afectado para reducir el riesgo de una reactivación del incendio.

Las autoridades reportaron que hasta el momento no se registran personas lesionadas como consecuencia del siniestro, mientras las maniobras de control permanecen de manera ininterrumpida.

Por otra parte, el Gobierno Municipal sostuvo que el incendio fue provocado y anunció que presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado. En ese contexto, funcionarios municipales realizaron señalamientos públicos en contra de la diputada local del PAN, Xóchitl Contreras; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre una determinación oficial de la autoridad investigadora que sustente dichas acusaciones.

Durante gran parte del martes, la densa columna de humo negro generada por la combustión fue visible desde distintos puntos de Ciudad Juárez e incluso desde El Paso, Texas, debido a la magnitud del incendio. Las labores de combate al fuego continúan mientras las autoridades buscan extinguir por completo el siniestro y evitar nuevos riesgos para la población.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.