Se prepara voleibolista juarense Marian Ovalle para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

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La seleccionada nacional realiza su concentración con el equipo mexicano rumbo a la justa regional que se celebrará en República Dominicana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La voleibolista juarense Marian Aylin Ovalle Leyva se encuentra concentrada con la Selección Mexicana de Voleibol Femenil Mayor como parte de su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe República Dominicana 2026.

La deportista trabaja junto con el representativo nacional en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento, en la Ciudad de México, donde el equipo afina su preparación para la competencia internacional.

“Ovalle Leyva defiende la camiseta tricolor desde las categorías juveniles.”

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La juarense llega a esta concentración después de una destacada actuación en el voleibol universitario de Estados Unidos y de su reciente participación con el Club Sonder de la Liga Profesional de Voleibol de Argentina, donde sobresalió por su desempeño ofensivo durante la fase regular del campeonato.

Con una estatura de 1.78 metros, Marian Ovalle se desempeña como opuesta y es reconocida por la potencia de su remate con la mano izquierda. Durante su etapa con las UTEP Miners, en la División I de la NCAA, superó la marca de mil remates en su trayectoria colegial.

La jugadora inició su proceso con las selecciones nacionales desde categorías juveniles, etapa en la que obtuvo la medalla de bronce y el reconocimiento como Mejor Opuesta en la Copa Panamericana U18, logros que le permitieron incorporarse posteriormente a la selección mayor.

“Fue formada deportivamente por el entrenador Eleazar ‘Tepo’ Cruz y por Aarón Cruz.”

La egresada del Colegio de Bachilleres de Ciudad Juárez inició su formación deportiva bajo la dirección de Eleazar “Tepo” Cruz y de Aarón Cruz, entrenadores que contribuyeron a su desarrollo hasta convertirse en una de las principales exponentes del voleibol femenil mexicano.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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