Analizan regidores reformas al Reglamento de Vialidad y Tránsito de Ciudad Juárez

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Las modificaciones buscan armonizar la normativa municipal con la Ley de Movilidad del Estado y fortalecer la seguridad vial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las comisiones edilicias de Movilidad y de Seguridad Pública iniciaron el análisis de una propuesta para modificar el Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Juárez, con el objetivo de adecuarlo a la legislación estatal y responder a las necesidades de movilidad de la ciudad.

La reunión fue encabezada por la coordinadora de la Comisión de Movilidad, Mireya Porras Armendáriz, con la participación de integrantes del Cabildo y funcionarios de la Coordinación General de Seguridad Vial y de Comunicación Social.

“Las reformas buscan mantener el reglamento municipal en concordancia con la nueva Ley de Movilidad del Estado de Chihuahua.”

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Durante el encuentro se revisó una propuesta presentada por el Consejo de Movilidad, que contempla ajustes relacionados con la protección de peatones, personas con discapacidad, ciclistas y conductores, como parte de la armonización con la nueva legislación estatal.

La regidora explicó que, aunque el reglamento debe alinearse con la Ley de Movilidad del Estado de Chihuahua, también es necesario incorporar disposiciones que respondan a las condiciones particulares de Ciudad Juárez, debido a las características propias de la movilidad en la frontera.

Como parte de los acuerdos, las comisiones plantearon desarrollar una campaña informativa dirigida a motociclistas, con el propósito de difundir las normas básicas de conducción segura y promover una mayor cultura vial.

“El propósito de esta estrategia es fortalecer los conocimientos de quienes conducen motocicletas y fomentar el cumplimiento de las medidas de seguridad.”

Los regidores acordaron continuar con el análisis de la propuesta antes de presentar un proyecto de reforma que pueda ser sometido a consideración del Cabildo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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