Preparan campamento de verano para fortalecer la identidad de pueblos originarios

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El programa gratuito se realizará del 20 al 30 de julio y estará dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 14 años.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas coordina, junto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal y el Centro Municipal para los Pueblos Originarios (CEMPO), la realización de un campamento de verano enfocado en preservar la identidad cultural de las comunidades originarias.

La reunión de trabajo fue encabezada por la coordinadora de la comisión, la regidora Mayra Karina Castillo Tapia, acompañada por los regidores José Mauricio Padilla y Pedro Alberto Matus Peña, además de personal del DIF y del CEMPO.

“El propósito de esta actividad es preservar y fortalecer las tradiciones, costumbres e identidad cultural de los pueblos originarios.”

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El campamento se desarrollará del 20 al 30 de julio y será gratuito para niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 14 años, quienes participarán en actividades recreativas y educativas en las instalaciones del Centro Municipal para los Pueblos Originarios.

Además de las dinámicas de convivencia, el programa incluirá acciones orientadas a fortalecer el conocimiento de las tradiciones, la lengua, las costumbres y los valores culturales de los pueblos originarios, con el objetivo de fomentar su preservación entre las nuevas generaciones.

“Se buscará reforzar el conocimiento de las tradiciones, la lengua, las costumbres y los valores culturales de los pueblos originarios.”

Los organizadores señalaron que esta iniciativa busca ofrecer un espacio de aprendizaje durante el periodo vacacional, al tiempo que promueve el rescate de las expresiones culturales que distinguen a las comunidades indígenas asentadas en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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