Anuncia Seguridad Vial cierre parcial en el bulevar Talamás Camandari por obras de la JMAS

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Los trabajos iniciarán este 8 de julio y mantendrán cerrado el carril de baja velocidad durante 25 días hábiles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó que, a partir del miércoles 8 de julio, se implementará un cierre parcial de carriles sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari, debido a trabajos de mantenimiento que realizará la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

Las obras consistirán en la introducción de tubería y la reposición de la superficie de rodamiento, por lo que permanecerá cerrado el carril de baja velocidad en sentido de oriente a poniente, en el tramo comprendido entre la avenida De las Torres y la calle Yepómera, frente al fraccionamiento Hacienda de las Torres.

“Los trabajos se llevarán a cabo en un horario de 5:00 de la mañana a las 7:00 de la tarde.”

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La intervención tendrá una duración estimada de 25 días hábiles, periodo durante el cual se mantendrán las restricciones de circulación en la zona para permitir el desarrollo de las obras.

Ante esta situación, la Coordinación General de Seguridad Vial recomendó a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado, utilizar rutas alternas, respetar el señalamiento preventivo y seguir las indicaciones del personal que estará asignado al operativo vial.

“Se exhorta a los automovilistas a considerar vías alternas y respetar los señalamientos preventivos.”

La corporación señaló que estas medidas buscan reducir riesgos para conductores y trabajadores, así como mantener un flujo vehicular ordenado durante el desarrollo de las obras de infraestructura.

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