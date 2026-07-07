Refuerza Desarrollo Social coordinación con dependencias para ampliar atención a familias juarenses

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La dependencia informó que trabaja de manera conjunta en programas de limpieza, salud y abastecimiento de agua en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social fortaleció la coordinación con diversas dependencias municipales para ampliar la atención a las familias juarenses mediante programas sociales y acciones comunitarias, informó su titular, Hugo Vallejo Quintana, durante una reunión con integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social.

En el encuentro, encabezado por el coordinador de la comisión, el regidor Pedro Alberto Matus Peña, junto con las regidoras Luz Clara Cristo Sosa y María Dolores Adame Alvarado, el funcionario explicó que varias estrategias municipales se desarrollan de manera conjunta por instrucción del alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

“Hay estrategias que se implementan junto con otras áreas del Gobierno Municipal, siguiendo la instrucción del Presidente Municipal de mantener un trabajo conjunto en beneficio de la comunidad.”

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Entre las acciones coordinadas destacan el programa Juárez Amanece Limpio, realizado con la Dirección de Limpia y la Dirección General de Servicios Públicos, así como la Cruzada por las Causas, desarrollada en colaboración con la Coordinación de Atención Ciudadana.

Vallejo Quintana agregó que la dependencia también mantiene trabajo conjunto con la Dirección de Ecología y la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), principalmente en actividades de prevención, entre ellas la distribución de material informativo para promover medidas contra la rickettsiosis.

El funcionario destacó además el inicio del programa de distribución gratuita de agua potable mediante pipas en colonias del surponiente de la ciudad, destinado a familias que carecen de acceso a la red hidráulica, especialmente en la zona de Los Kilómetros.

“Actualmente existen alrededor de 20 colonias que no cuentan con red de agua potable.”

Asimismo, señaló que el programa también atiende a familias de otros sectores donde, pese a contar con infraestructura hidráulica, se presentan interrupciones temporales en el suministro de agua, con el propósito de responder oportunamente a las necesidades de la población durante la temporada de altas temperaturas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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