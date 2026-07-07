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Reportan avance del programa de becas universitarias en Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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El Instituto Municipal de la Juventud informó que prevé beneficiar a cinco mil estudiantes durante 2026 con una inversión de 15.5 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de la Juventud conoció los avances del programa de becas universitarias que impulsa el Gobierno Municipal, durante una reunión con el director del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ), Luis Osvaldo Rivas García.

En el encuentro con las regidoras Luz Clara Cristo Sosa y Laura Fernanda Ávalos Medina, el funcionario presentó un informe sobre los resultados del programa y el cierre de la convocatoria dirigida a estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

“Fueron otorgadas 700 becas para esa institución educativa.”

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El director del IMJ informó que para esta convocatoria se asignaron 700 apoyos, con una inversión aproximada de 2 millones 200 mil pesos, destinados a respaldar a estudiantes en su acceso y permanencia en la educación superior.

Rivas García señaló que, en lo que va de 2026, el Instituto Municipal de la Juventud ha entregado cerca de 2 mil 900 becas, y estimó que al cierre del año la cifra alcanzará alrededor de 5 mil beneficiarios.

De cumplirse la meta anual, el programa representará una inversión estimada de 15 millones 500 mil pesos, orientada a ampliar las oportunidades educativas para jóvenes universitarios de Ciudad Juárez.

“Se prevé cerrar el 2026 con alrededor de cinco mil beneficiarios.”

El funcionario indicó que el programa forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal para fortalecer el acceso a la educación superior y contribuir al desarrollo académico de las y los jóvenes juarenses.

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