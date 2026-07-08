Desmiente Bonilla señalamientos sobre viviendas del programa federal en Chihuahua

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El alcalde aseguró que el Municipio ofreció cuatro predios al Gobierno Federal desde abril para impulsar el programa Viviendas para el Bienestar.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla aseguró que el Gobierno Municipal de Chihuahua puso a disposición del Gobierno Federal cuatro predios con vocación habitacional para la construcción del programa Viviendas para el Bienestar y rechazó las versiones que señalan que su administración ha obstaculizado el proyecto.

Durante una declaración pública, el edil presentó un oficio fechado el 9 de abril, mediante el cual, afirmó, el Ayuntamiento formalizó la propuesta de terrenos para incorporarlos al programa federal de vivienda.

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“Nosotros presentamos un oficio desde el 9 de abril ofreciéndoles los terrenos para que sean utilizados en la construcción de Viviendas para el Bienestar. Estamos en la mejor disposición de colaborar con el Gobierno Federal.”

De acuerdo con Bonilla, los predios ofrecidos comprenden un terreno de 5 mil 674 metros cuadrados en Jardines de Universidad; dos terrenos de 5 mil 754 metros cuadrados cada uno en Cumbres Universidad, ambos con uso de suelo habitacional; y un predio de 11 mil metros cuadrados sobre la calle Mozambique, frente al León y en la salida a Ciudad Juárez, el cual calificó como estratégico para el desarrollo de vivienda.

El presidente municipal indicó que corresponde al Gobierno Federal determinar la viabilidad y autorización del proyecto, aunque sostuvo que el Ayuntamiento ya cumplió con la parte que le corresponde al poner estos espacios a disposición para el desarrollo habitacional.

“Estamos en la mejor disposición de colaborar con el Gobierno Federal, pero también de aclarar las mentiras que Morena está diciendo.”

Bonilla rechazó los señalamientos realizados por actores de Morena, quienes han sostenido que administraciones panistas mantienen detenido el programa de vivienda en Chihuahua, y afirmó que su administración continuará colaborando con los distintos órdenes de gobierno en proyectos que beneficien a la población.

El alcalde sostuvo que el interés del Municipio es facilitar acciones que permitan ampliar el acceso a la vivienda para las familias chihuahuenses, independientemente de las diferencias políticas entre los distintos niveles de gobierno.

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