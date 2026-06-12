Destacan resultados de operativos y coordinación en reunión de seguridad

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Autoridades reportaron reducción en la incidencia delictiva y presentaron avances en acciones de prevención y combate al crimen.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno y las estrategias de vigilancia implementadas en la ciudad han contribuido a mantener una tendencia favorable en materia de seguridad, señalaron autoridades durante la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

La sesión fue encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar en las instalaciones del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI), donde representantes de diversas instituciones presentaron resultados de operativos, patrullajes y acciones de prevención del delito desarrolladas en los últimos días.

“La semana transcurrió con una incidencia relativamente baja y al comparar el comportamiento del mes de junio de este año con el mismo periodo de 2025, la tendencia muestra una reducción en los delitos”, señaló el alcalde.

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Durante la reunión, Pérez Cuéllar informó que el próximo miércoles solicitará licencia para separarse del cargo, por lo que presentó al secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, como su representante en futuras sesiones de la mesa de seguridad.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, reportó la detención de 171 personas por delitos del fuero común y siete por delitos federales. Asimismo, informó el aseguramiento de seis armas cortas, 22 cartuchos útiles y cinco cargadores.

En materia de delitos contra la salud, la corporación detuvo a 55 personas y aseguró 110 dosis de distintas sustancias ilícitas. Además, fueron arrestadas 14 personas relacionadas con vehículos con reporte de robo y se recuperaron 12 unidades robadas, así como un automóvil con placas sobrepuestas.

La Dirección General de Protección Civil informó que el Departamento de Bomberos atendió 257 servicios durante la última semana, incluyendo 51 incendios, 26 fugas de gas o líquidos y una explosión, entre otras emergencias.

Por su parte, el Departamento de Rescate brindó atención en 105 servicios, entre ellos 43 personas lesionadas, 25 pacientes enfermos, dos intoxicaciones, dos intentos de suicidio y seis traslados médicos.

El director de Justicia Cívica, Jorge Salomé Bissuet Galarza, informó que se realizaron 270 audiencias en los distintos juzgados y estaciones habilitadas en la ciudad.

La Coordinación General de Seguridad Vial reportó que las infracciones más recurrentes continúan siendo el exceso de velocidad, no respetar señales de alto, cruzar semáforos en rojo y el uso del teléfono celular mientras se conduce.

En la reunión participaron representantes de la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Comisión Estatal de los Derechos Humanos y diversas dependencias municipales relacionadas con la seguridad y atención ciudadana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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