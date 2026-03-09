Destaca trayectoria de Lilia Ruvalcaba en la danza como memoria y comunidad

Publicidad - LB2 -

Artista y maestra impulsa desde Ciudad Juárez la preservación de la danza folklórica y la formación cultural.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La trayectoria de Lilia del Rocío Ruvalcaba Rizo refleja una vida dedicada a la danza como expresión artística, memoria cultural y vínculo comunitario, labor que ha desarrollado durante más de dos décadas desde Ciudad Juárez.

Originaria de Guadalajara, Jalisco, Ruvalcaba descubrió desde temprana edad su interés por el movimiento escénico, inspirado por presentaciones de ballet clásico y el Ballet Folklórico de Amalia Hernández, aunque en su infancia no siempre tuvo la oportunidad de tomar clases formales.

Con el paso del tiempo ingresó a la Universidad de Guadalajara, donde cursó un técnico profesional en danza y la licenciatura en Artes Escénicas con especialidad en danza, formación que consolidó su vocación artística.

“En mí prevalece el gusto por seguir creando, por imaginar nuevas propuestas y llevarlas al escenario. La danza me conecta con las tradiciones, México, la familia y la vida misma”, comparte.

Posteriormente llegó a Ciudad Juárez, donde concretó uno de sus proyectos más importantes al fundar la compañía México, Fiesta y Tradición, agrupación dedicada a la difusión de la danza folklórica mexicana.

Durante 23 años de funciones, la compañía ha presentado espectáculos que evocan episodios históricos, tradiciones y relatos culturales, generando una conexión emocional con el público.

Ruvalcaba ha señalado que la danza puede despertar recuerdos y emociones profundas en los espectadores, especialmente cuando las coreografías recrean momentos históricos o tradiciones populares.

Además de su trabajo escénico, la maestra ha impulsado procesos de formación artística, promoviendo que niñas, niños y jóvenes se acerquen a la cultura y experimenten la danza dentro de espacios escénicos como los teatros.

Para la coreógrafa, el arte no es solo una actividad recreativa, sino una disciplina que requiere constancia, preparación y una búsqueda permanente de excelencia.

“Que nunca dejen de prepararse, que sean perseverantes y que luchen por sus sueños, porque se hacen realidad”, expresó al referirse a las nuevas generaciones.

Esta semblanza forma parte del segmento Cultura, Talento e Identidad Juarense, impulsado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), iniciativa que busca visibilizar a artistas y creadores que fortalecen la identidad cultural de la ciudad.

