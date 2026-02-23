Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 23, 2026 | 15:33
InicioEstadoJuárez / El Paso

Destaca Pérez Cuéllar mejora del Centro Histórico con trabajo conjunto

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff.
Publicidad - LB2 -

El alcalde resalta jornadas de limpieza, pintura e instalación de iluminación en el Centro Fundacional

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar afirmó que el trabajo coordinado entre Gobierno y sociedad ha permitido avanzar en el mejoramiento del Centro Histórico, tras la jornada de limpieza realizada el fin de semana en la Plaza Benito Juárez.

Las acciones fueron encabezadas por la Coordinación del Centro Fundacional, en conjunto con la Dirección de Justicia Cívica y la Dirección de Limpia, como parte de una estrategia para fortalecer la imagen urbana y recuperar espacios públicos en la zona centro.

- Publicidad - HP1

El alcalde señaló que además de estas jornadas, se ha trabajado en la pinta de viviendas a través de un programa impulsado por la Coordinación del Centro Fundacional, encabezada por Daniela González Lara, con recursos provenientes de un fondo federal gestionado para apoyo comunitario.

Indicó que frente al Centro Municipal de las Artes (CMA), en coordinación con la Coordinación de Resiliencia, también se desarrolló una intervención similar para mejorar la imagen del entorno.

“Se mantiene un Gobierno que trabaja directamente en el territorio y cercano a la gente”.

Asimismo, informó que ya concluyó la instalación de iluminación en el Monumento a Benito Juárez, obra que será inaugurada esta semana. Explicó que los trabajos fueron realizados por un contratista y supervisados por la Dirección de Alumbrado Público.

El edil agregó que aún se encuentra pendiente el tema del domo en ese espacio, al señalar que la intención es cumplir con ese compromiso antes de concluir la intervención en la zona.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo electrónico.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Economía

Apuestan inversionistas a la lucha contra cambio climático

Existe un consenso creciente de que el sector privado debe participar si el mundo...
Cuauhtémoc

Unidos por Cuauhtémoc llegó al Parque Focholo

Unidos por Cuauhtémoc se realizó en el Parque Focholo de la colonia Benito Juárez,...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.