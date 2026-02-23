Destaca Pérez Cuéllar mejora del Centro Histórico con trabajo conjunto

Publicidad - LB2 -

El alcalde resalta jornadas de limpieza, pintura e instalación de iluminación en el Centro Fundacional

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar afirmó que el trabajo coordinado entre Gobierno y sociedad ha permitido avanzar en el mejoramiento del Centro Histórico, tras la jornada de limpieza realizada el fin de semana en la Plaza Benito Juárez.

Las acciones fueron encabezadas por la Coordinación del Centro Fundacional, en conjunto con la Dirección de Justicia Cívica y la Dirección de Limpia, como parte de una estrategia para fortalecer la imagen urbana y recuperar espacios públicos en la zona centro.

El alcalde señaló que además de estas jornadas, se ha trabajado en la pinta de viviendas a través de un programa impulsado por la Coordinación del Centro Fundacional, encabezada por Daniela González Lara, con recursos provenientes de un fondo federal gestionado para apoyo comunitario.

Indicó que frente al Centro Municipal de las Artes (CMA), en coordinación con la Coordinación de Resiliencia, también se desarrolló una intervención similar para mejorar la imagen del entorno.

“Se mantiene un Gobierno que trabaja directamente en el territorio y cercano a la gente”.

Asimismo, informó que ya concluyó la instalación de iluminación en el Monumento a Benito Juárez, obra que será inaugurada esta semana. Explicó que los trabajos fueron realizados por un contratista y supervisados por la Dirección de Alumbrado Público.

El edil agregó que aún se encuentra pendiente el tema del domo en ese espacio, al señalar que la intención es cumplir con ese compromiso antes de concluir la intervención en la zona.

