Destaca Marco Bonilla papel de la educación en el futuro de Ciudad Juárez

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El alcalde de Chihuahua dialogó con docentes y jóvenes sobre retos educativos y acciones para fortalecer el desarrollo social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo un encuentro con docentes, estudiantes y miembros de la comunidad en Ciudad Juárez, donde abordó los principales retos del sistema educativo y su impacto en el desarrollo social de la frontera.

Durante el diálogo, se expusieron las condiciones que enfrenta la comunidad educativa local, donde convergen capacidades y talento juvenil con problemáticas estructurales que inciden en el desempeño académico y en el entorno social de niñas, niños y adolescentes.

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El edil señaló que la educación debe entenderse como un eje integral vinculado a oportunidades, desarrollo personal y condiciones de vida, más allá de su dimensión académica, al tiempo que reconoció el papel del magisterio en la formación de nuevas generaciones.

“La educación no es solo escuelas, es oportunidades, dignidad y futuro”.

En el encuentro se abordaron propuestas orientadas a mejorar las condiciones educativas en Ciudad Juárez, incluyendo la necesidad de fortalecer la infraestructura escolar, ampliar programas de apoyo y becas, así como atender factores de riesgo que afectan a la población estudiantil.

Bonilla expuso que en el municipio de Chihuahua se han impulsado estrategias enfocadas en problemáticas como deserción escolar, embarazos adolescentes, consumo de drogas e intentos de suicidio, con el objetivo de intervenir de manera preventiva dentro de los planteles educativos.

Asimismo, destacó la importancia de generar alianzas entre gobierno, comunidad educativa y sociedad civil para atender de manera integral los desafíos que enfrenta el sector en la región fronteriza.

“Si se quiere un Juárez más fuerte y con más oportunidades, hay que empezar por la educación”.

El encuentro formó parte de una serie de acercamientos con distintos sectores sociales, en los que se busca recoger diagnósticos y planteamientos desde el ámbito local, en un contexto donde la educación se mantiene como uno de los principales factores para el desarrollo y la cohesión social en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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