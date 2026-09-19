Destaca Luis Fernando Rodríguez atención de Sheinbaum a la dinámica fronteriza de Ciudad Juárez

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El director de Centros Comunitarios señaló que la presidenta entiende las necesidades particulares de la frontera y resaltó el respaldo ciudadano observado durante su informe regional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Luis Fernando Rodríguez Giner, director de Centros Comunitarios del Municipio de Juárez, destacó la atención que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado hacia las condiciones particulares de la frontera y consideró que su informe regional reflejó un conocimiento específico de la realidad juarense.

En entrevista con A Diario Network al término del evento, Rodríguez Giner afirmó que se retiraba satisfecho tanto como ciudadano como funcionario, al considerar que la mandataria ha mostrado interés en las necesidades económicas y sociales de Ciudad Juárez.

“Ella ve la grandeza de esta tierra, ve el potencial de esta tierra. La dinámica aquí es especial y evidentemente entiende la dinámica de la frontera”, expresó.

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El funcionario señaló que, a su juicio, ese interés se refleja en acciones relacionadas con atención a jóvenes, adultos mayores y otros sectores sociales, además de una presencia cada vez más constante del Gobierno federal en la región.

Rodríguez Giner también destacó el ambiente registrado durante el informe y el recibimiento que tuvo Sheinbaum por parte de los asistentes, al señalar que la respuesta del público reflejó una identificación con los programas y políticas federales.

Expuso que entre los factores que ayudan a explicar ese respaldo se encuentran el aumento del salario mínimo, la recuperación del poder adquisitivo y la expansión de los programas sociales destinados a distintos grupos de la población.

“Para quienes pongan de pronto en duda esos niveles de popularidad de la presidenta, habría que estar aquí para que vean el cariño y la vibración que la gente tiene hacia ella”, señaló.

El director de Centros Comunitarios consideró que la asistencia al evento fue elevada y estimó, antes de conocer las cifras oficiales, que la concentración podía superar las 30 mil personas.

Protección Civil Municipal reportó posteriormente una asistencia superior a 38 mil personas, cifra que confirmó la magnitud de la convocatoria registrada en la Plaza de la Mexicanidad.

Rodríguez Giner sostuvo que el informe dejó un mensaje de continuidad en la atención a la frontera y valoró positivamente la respuesta ciudadana, particularmente en un contexto en el que, señaló, los habitantes de Juárez enfrentan condiciones distintas a las de otras regiones del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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