Destaca Lizzy Guzmán presencia del Gobierno federal en Chihuahua durante informe de Sheinbaum

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La diputada local de Morena resaltó la respuesta ciudadana y estimó que la asistencia en la Plaza de la Mexicanidad se acercó a 40 mil personas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elizabeth “Lizzy” Guzmán, diputada local por Morena, destacó la realización en territorio del informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que la presencia del Gobierno federal se percibe tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez.

Entrevistada por A Diario Network al término del evento, la legisladora señaló que recibió de manera positiva la visita presidencial y consideró importante que la mandataria presentara directamente en la frontera los resultados de su administración.

“Contentos de que la presidenta esté haciendo sus informes en territorio, de que haya venido al estado de Chihuahua y aquí a la frontera más fabulosa y bella del mundo a decirnos lo que está haciendo”, expresó.

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Guzmán reconoció que aún existen áreas de oportunidad que deberán ser atendidas, aunque sostuvo que el balance presentado por Sheinbaum refleja una presencia activa del Gobierno de México en la entidad.

La diputada también resaltó el ánimo de los asistentes desde primeras horas del día, al señalar que la ciudadanía permaneció a la espera de la presidenta entre aplausos y muestras de respaldo.

“Vemos que hay ánimo, que hay corazón, que amor con amor se paga y que esta frontera siempre le abrirá las puertas; será bienvenida nuestra presidenta”, afirmó.

Sobre la asistencia, Guzmán retomó el reporte de Protección Civil Municipal, que calculó alrededor de 38 mil personas en la Plaza de la Mexicanidad.

La legisladora consideró que la cifra pudo acercarse a los 40 mil asistentes, tomando en cuenta la ocupación de los distintos espacios del recinto durante el informe regional.

Guzmán sostuvo que la respuesta ciudadana mostró respaldo a la presidenta y a la agenda de la Cuarta Transformación, particularmente en una ciudad fronteriza donde los programas sociales y las inversiones federales tienen un peso relevante.

La diputada concluyó que el reto será mantener la atención institucional en Chihuahua y dar seguimiento a los temas pendientes que, señaló, todavía representan áreas de oportunidad para el Gobierno federal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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