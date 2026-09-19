Destaca Benjamín Carrera respaldo ciudadano a Sheinbaum durante informe en Juárez

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El representante de Agricultura en Chihuahua resaltó la asistencia al evento y afirmó que aún existen pendientes por atender desde el Gobierno Federal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Benjamín Carrera, titular de la Oficina de Representación en Chihuahua de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, destacó la respuesta ciudadana durante el informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Plaza de la Mexicanidad y reconoció que todavía existen pendientes por atender desde las distintas áreas del Gobierno Federal.

Entrevistado por A Diario Network al término del evento, Carrera consideró que el acto permitió presentar parte de las acciones y resultados que impulsa el Gobierno de México, aunque señaló que el trabajo institucional debe continuar para responder a las necesidades de la población.

“Los números salen por sí solos. Faltan algunas cosas, es verdad. Tenemos que estar trabajando en lo que nos toca, como si todo faltara”, expresó.

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El funcionario sostuvo que uno de los objetivos centrales debe ser mantener la atención prioritaria hacia los sectores con mayores necesidades y hacer que los resultados de las políticas públicas sean perceptibles para la ciudadanía.

Carrera también resaltó el recibimiento que tuvo Sheinbaum en Ciudad Juárez, al señalar que observó una respuesta entusiasta de los asistentes durante el mensaje presidencial.

“La gente está entregada, la gente quiere mucho a la presidenta. La presidenta quiere mucho a Juárez, fue más que claro. La noté contenta, la noté a gusto, porque estaba en casa”, comentó.

El representante de Agricultura consideró que la presencia de la mandataria en la frontera refleja la importancia que Ciudad Juárez mantiene dentro de la agenda federal y señaló que corresponde a los funcionarios responder a esa confianza mediante trabajo institucional.

Al ser cuestionado sobre el número de asistentes, Carrera evitó ofrecer una estimación y señaló que no contaba con elementos para calcularla con precisión, aunque afirmó que observó una concentración numerosa en todos los sectores de la plaza.

Protección Civil Municipal reportó posteriormente una asistencia superior a 38 mil personas al informe regional “Honestidad y resultados para Chihuahua”, realizado este sábado en la Plaza de la Mexicanidad.

Carrera concluyó que el reto para las dependencias federales será mantener el trabajo y atender los asuntos pendientes, bajo la premisa de que los resultados del gobierno deben reflejarse directamente en las condiciones de vida de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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