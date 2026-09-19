Destaca Antonio Andreu respaldo ciudadano a Sheinbaum durante informe en Ciudad Juárez

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El político resaltó el contenido histórico del mensaje presidencial y la respuesta de las mujeres que acudieron al evento en la Plaza de la Mexicanidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Antonio Andreu destacó el respaldo ciudadano mostrado a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su informe regional en Ciudad Juárez y consideró que el mensaje ofreció una explicación del proceso histórico y social que ha acompañado los cambios políticos del país.

Entrevistado por A Diario Network al término del evento, Andreu señaló que uno de los aspectos que más llamó su atención fue el recorrido histórico incluido en la intervención de la mandataria.

“Tuvimos una clase de historia que a lo mejor muchos no conocíamos y que obviamente te dice la sensación de cómo va evolucionando nuestro país hasta el momento actual”, expresó.

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También destacó los programas sociales impulsados por el Gobierno federal y consideró que sus efectos tienen un impacto directo entre amplios sectores de la población.

Andreu puso especial atención en la respuesta de las mujeres presentes en la Plaza de la Mexicanidad, al señalar que fueron uno de los grupos que mostró mayor entusiasmo durante la llegada y el mensaje de Sheinbaum.

“Sobre todo las mujeres que le dieron mucho cobijo a la presidenta, y bueno, pues esto es algo del calor de la gente de Ciudad Juárez”, comentó.

El entrevistado consideró que el recibimiento reflejó la cercanía política y social que la mandataria mantiene con una parte importante de la ciudadanía juarense.

Durante la conversación, Andreu estimó que la asistencia al evento rondaba las 25 mil personas, aunque aclaró que se trataba de una apreciación visual realizada antes de conocerse el reporte oficial.

Protección Civil Municipal informó posteriormente una asistencia superior a 38 mil personas, cifra que colocó al evento entre las concentraciones políticas de mayor convocatoria reciente en la ciudad.

Andreu concluyó que el informe permitió combinar la exposición de resultados de gobierno con un mensaje de continuidad política y reconocimiento a la participación ciudadana en la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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