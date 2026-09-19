Acumula Melate bolsa superior a 300 millones de pesos

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El sorteo Melate, Revancha y Revanchita se realizará este domingo 20 de septiembre a las 21:00 horas

Ciudad de México (ADN/Staff) – Lotería Nacional informó que el sorteo Melate, Revancha y Revanchita número 4268 contará con una bolsa acumulada de 300.9 millones de pesos.

El sorteo se realizará este domingo 20 de septiembre de 2026, a las 21:00 horas, y será transmitido a través de las plataformas digitales oficiales de Lotería Nacional.

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De acuerdo con la institución, las personas interesadas pueden participar con una combinación desde 15 pesos en el sorteo Melate, cuya bolsa acumulada asciende a 58.3 millones de pesos.

La modalidad Revancha tiene un costo adicional de 10 pesos y cuenta con una bolsa de 97.6 millones de pesos, mientras que Revanchita puede jugarse con 5 pesos más y ofrece una bolsa acumulada de 145 millones de pesos.

En conjunto, la participación en las tres modalidades tiene un costo de 30 pesos, con acceso a las distintas bolsas acumuladas contempladas para este sorteo electrónico.

Lotería Nacional indicó que los boletos pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en el país, así como mediante la plataforma digital miloteria.mx y la aplicación MiLotería.

La institución señaló que Melate, Revancha y Revanchita se mantiene como uno de sus juegos electrónicos con mayor participación, debido a las bolsas acumuladas que se generan en cada sorteo.

El sorteo número 4268 podrá seguirse en vivo la noche del domingo mediante las redes sociales oficiales de Lotería Nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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