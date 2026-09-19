Destaca Jael Argüelles inversiones federales para Juárez y la Sierra Tarahumara

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La diputada de Morena resaltó nuevos bachilleratos, centros de cuidado infantil y proyectos educativos anunciados por Claudia Sheinbaum.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local por Morena, Jael Argüelles, destacó los proyectos anunciados para Ciudad Juárez y la Sierra Tarahumara durante el informe regional “Honestidad y resultados” de la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que las acciones federales tendrán efectos directos en educación, cuidados y bienestar social.

Entrevistada por A Diario Network al término del acto realizado en la Plaza de la Mexicanidad, Argüelles resaltó que la presidenta inició su mensaje con un repaso histórico que, desde su perspectiva, permite entender los procesos políticos y sociales que atraviesa actualmente el país.

“Es sumamente importante porque la historia tiende a ser circular, entonces para no volver a caer en los mismos procesos viciosos es importante que mantengamos la memoria histórica”, expresó.

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La legisladora puso énfasis en los anuncios relacionados con una institución de formación en enfermería para Guachochi, nuevos espacios de bachillerato en Ciudad Juárez, Centros LIBRE y Centros de Educación y Cuidado Infantil, que consideró relevantes para las familias trabajadoras.

Argüelles sostuvo que estas acciones reflejan atención del Gobierno federal tanto hacia la frontera como hacia comunidades de la Sierra Tarahumara, y señaló que los proyectos educativos y de cuidado pueden generar cambios de carácter estructural en las condiciones de vida de la población.

La diputada también defendió un modelo de actividad política basado en recorridos territoriales y contacto directo con habitantes de colonias, donde los representantes públicos puedan asumir compromisos y posteriormente rendir cuentas sobre su cumplimiento.

“Ese es el tipo de política que tenemos que hacer en las colonias, con la gente, sosteniendo compromisos de frente”, afirmó.

Sobre la respuesta registrada durante el informe presidencial, Argüelles señaló que observó entusiasmo entre quienes acudieron a la Plaza de la Mexicanidad y atribuyó esa participación a ciudadanos identificados con el movimiento político de la Cuarta Transformación.

La legisladora evitó dar inicialmente una cifra precisa sobre la convocatoria, aunque durante la conversación consideró posible que la asistencia se acercara a las 40 mil personas.

Argüelles concluyó que Morena deberá mantener una política “con la persona en el centro” y continuar el trabajo territorial, al considerar que la cercanía con la ciudadanía será determinante para conservar la confianza en los proyectos impulsados desde el Gobierno federal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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