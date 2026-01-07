Destaca Gobierno Municipal impulso a la educación en Juárez durante 2025

Publicidad - LB2 -

Programas educativos, becas e infraestructura beneficiaron a miles de estudiantes de escuelas públicas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante el 2025, el Gobierno Municipal encabezado por Cruz Pérez Cuéllar mantuvo un impulso permanente a la educación, a través de programas, apoyos directos e inversión en infraestructura que beneficiaron a miles de estudiantes de escuelas públicas en la ciudad, informó el director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas.

Uno de los ejes centrales fue la Cruzada por la Educación, mediante la cual se entregaron mochilas y loncheras a 178 mil estudiantes de 670 planteles públicos, que incluyeron preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple, con el objetivo de apoyar la economía familiar y fortalecer la permanencia escolar.

- Publicidad - HP1

En materia de infraestructura, a través del programa “Mi escuela, mi espacio seguro”, el Municipio dotó de material de construcción a 223 escuelas, beneficiando a 44 mil 485 alumnos. De forma adicional, 214 planteles recibieron pizarrones, mesabancos y mesas infantiles, impactando positivamente a 42 mil 394 estudiantes.

En el rubro de apoyos económicos y prevención, el esquema de Becas de Equidad Social benefició a 9 mil 880 niñas y niños de preescolar y primaria, mientras que el programa “Sin tanto rollo” llevó pláticas preventivas a ocho centros educativos, alcanzando a 10 mil 989 estudiantes.

Como parte de las actividades formativas y recreativas, durante el año se realizaron cinco torneos de ajedrez, con la participación de 906 jugadores, además de campamentos de verano en siete bibliotecas públicas municipales, aprovechados por 205 niñas y niños en actividades lúdicas y de fomento a la lectura.

El titular de Educación destacó que el Biblioavión recibió a 11 mil 308 visitantes de 46 escuelas, y que mediante el programa Escuela para Padres se impartieron 49 talleres en 17 planteles, beneficiando a las familias de 882 alumnos. Asimismo, las 26 bibliotecas públicas municipales registraron una asistencia acumulada de 47 mil 940 usuarios durante el año.

En materia de formación cívica y prevención, el Gobierno Municipal organizó 19 actos cívicos, incluidos desfiles, izamientos de bandera y conmemoraciones históricas, además de atender a 3 mil 200 alumnos en la Feria Infantil de Seguridad para la Protección Civil y otorgar 360 becas a agrupaciones musicales municipales.

Finalmente, Alvídrez Olivas informó que se encuentran listas para su entrega 13 nuevas obras de infraestructura educativa, entre ellas domos, aulas y canchas rehabilitadas, con el propósito de que la niñez juarense aprenda en espacios seguros, dignos y protegidos, como resultado del trabajo realizado durante el 2025.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.