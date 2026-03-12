Destaca Cruz Pérez Cuéllar inversión municipal en infraestructura de escuelas públicas

Publicidad - LB2 -

El alcalde afirmó que el municipio está cerca de alcanzar 600 planteles rehabilitados mediante inversión directa y Presupuesto Participativo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la entrega de obras de infraestructura educativa en la Secundaria Federal Número 17, donde destacó que su administración está cerca de alcanzar 600 escuelas rehabilitadas en Ciudad Juárez.

Durante el evento, realizado ante estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades educativas, el alcalde señaló que la inversión municipal en educación pública se ha incrementado en los últimos años, tanto con recursos directos del Ayuntamiento como a través del programa de Presupuesto Participativo, mediante el cual las comunidades escolares proponen y votan proyectos para sus planteles.

“Estamos casi por llegar a 600 escuelas rehabilitadas en la ciudad. Yo les puedo asegurar que no hay otro municipio en el país que invierta tanto en la educación pública como el municipio de Juárez”.

El edil explicó que el objetivo de estas acciones es fortalecer la infraestructura educativa y generar mejores condiciones para el aprendizaje, al considerar que la inversión en educación representa una apuesta directa por el futuro de la ciudad.

“El tesoro más grande que tiene Ciudad Juárez son sus niñas, sus niños y sus jóvenes. Si no invertimos en las personas, sobre todo en quienes serán los líderes de nuestra comunidad, no estamos invirtiendo en lo más importante”.

Durante el acto se reunieron representantes de nueve planteles educativos que han recibido obras y mejoras en infraestructura, entre ellos los jardines de niños Arturo Rosenblut, Cusárare y Teotihuacán; la primaria estatal Josefa Ortiz de Domínguez; las secundarias técnicas 93 y 94; la Secundaria Federal Número 17; y el CBTIS 270.

Uno de los proyectos destacados fue la construcción de una cancha de fútbol rápido con pasto sintético en la Secundaria Federal 17, obra impulsada a través del Presupuesto Participativo que permitirá a los estudiantes contar con un espacio adecuado para la práctica deportiva.

La directora del plantel anfitrión, Rosa Alvarado Sánchez, agradeció el apoyo del Gobierno Municipal y destacó que las obras realizadas benefician no solo a su escuela, sino también a otros planteles cercanos.

Por su parte, Isidro José Flores, estudiante de la Secundaria Técnica 93, señaló que las inversiones en infraestructura escolar representan oportunidades para que niñas, niños y jóvenes se desarrollen en espacios dignos y seguros.

El alcalde aprovechó el encuentro para exhortar a los estudiantes a cuidar su futuro y mantenerse alejados de conductas que puedan afectar su desarrollo, al reiterar que la educación y la formación de nuevas generaciones son una prioridad para el municipio.

Las obras forman parte del programa municipal de mejoramiento de infraestructura educativa, mediante el cual se busca fortalecer los espacios escolares y promover condiciones adecuadas para el aprendizaje, el deporte y la convivencia de miles de estudiantes en Ciudad Juárez.

