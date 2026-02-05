Despliegan siete grupos mixtos para operativos de seguridad en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Corporaciones de los tres niveles de gobierno realizan acciones coordinadas en distintos sectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Elementos de corporaciones federales, estatales y municipales desplegaron este jueves siete grupos mixtos de seguridad como parte de una estrategia coordinada para combatir la criminalidad en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Desde temprana hora, los contingentes se concentraron en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y la avenida Sanders, desde donde partieron en caravana para distribuirse en diversos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los operativos se realizan de manera simultánea, aunque las autoridades no precisaron los objetivos específicos de las acciones ni las zonas exactas de intervención, por tratarse de operativos en curso.

En el despliegue participan elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como personal de la Fiscalía General del Estado, la Agencia Estatal de Investigación, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, bajo un esquema de coordinación interinstitucional.

Las autoridades señalaron que conforme avancen las acciones se dará a conocer mayor información, por lo que se mantiene expectativa sobre los resultados que puedan derivarse de estos siete operativos simultáneos en la frontera.

El despliegue forma parte de las estrategias conjuntas que los tres niveles de gobierno han venido implementando en Ciudad Juárez, en un contexto marcado por operativos focalizados y presencia reforzada de fuerzas de seguridad en distintos puntos de la ciudad.

